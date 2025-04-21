Adana’da uyuşturucu tacirlerine yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 67 şüpheliden 52’si tutuklandı. Operasyonlarda 408 kilogram bonzai üretilebilecek ham madde de ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı baskınlarda 67 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 13 bin 551 adet uyuşturucu hap, 4 kilo 311 gram esrar, 2 kilo 173 gram kokain, 1 kilo 894 gram bonzai, 1 kilo 387 gram metamfetamin, 178 kök keneveri, 102 gram eroin ve 4 kilo 80 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen ham maddeden 408 kilogram bonzai üretildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52’si tutuklandı, 15’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.