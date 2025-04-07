Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Yılı' kapsamında farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı dolayısıyla sürdürülen farkındalık çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaştış.

“Toplu taşıma araçları, servisler, taksiler her yerdeyiz" diyen Bakanlık paylaşımda, "Her camda aynı mesaj: Ailemiz Geleceğimiz” ifadelerini kullandı.

Kampanya ile aile değerlerinin önemine dikkati çekilen paylaşımda, projeye destek veren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na teşekkür edildi.