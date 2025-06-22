Tokat’taki bir beton şantiyesinde kum yığınlarına yuva kuran kırlangıçlar, doğanın zarif mimarisini gözler önüne serdi.

İl merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir beton fabrikası şantiyesinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Şantiyede biriken kum yığınları, kuşlar için adeta bir yaşam alanına dönüştü. Kum tepelerinde onlarca oyuk açarak yuvalarını kuran kuşlar, görenlere görsel bir şölen sundu. Kuşların toplu şekilde kumlara yuva yapması doğanın mimari ustalığını gözler önüne sererken, ortaya çıkan manzara "Kuşların sitesi" olarak adlandırılıyor. Şantiye sahasında oluşan bu doğal kuş kolonisi, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

"Kırlangıçlar buraya adeta site inşa etmişler"

Fatma Esin Tuna; "Dakikalardır izlediğim bir görüntü vardı onu sizler için çekiyorum. Burada gördüğünüz kumların içerisinde küçük yuvalar var. Kırlangıçlar adeta buraya site inşa etmişler. Çok güzel komşuluk yapıyorlar. Yuva kurmuşlar bu durum belki insanlara da güzel örnek olabilir" dedi.