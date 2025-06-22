Tunceli’de kamu personeline yönelik afet farkındalık ve yangın eğitimi devam ediyor.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ün talimatları doğrultusunda, il ve ilçe genelinde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik başlatılan afet farkındalık ve yangın eğitimleri, Ovacık ilçesinde başarıyla tamamlandı. Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerle, kamu çalışanlarının muhtemel afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi ve doğru müdahale yöntemlerini öğrenmeleri hedeflendi. Eğitim programı kapsamında; deprem, sel, heyelan gibi afet türleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında izlenecek yollar ve sonrasında yapılması gerekenler detaylı şekilde ele alındı.

Yangın güvenliği konusuna da özel önem verilen eğitimlerde, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı tatbikatlar gerçekleştirildi. Bu sayede katılımcıların gerçek olaylar karşısında daha hazırlıklı hale gelmeleri amaçlandı. Yetkililer, eğitimlerin diğer ilçelerde de devam edeceğini belirterek, afetlere karşı toplum genelinde farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.