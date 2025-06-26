Tokat ve Sivas arasındaki Topulyurt Göleti, yeşilin her tonu ile ziyaretçilerini bekliyor.

Tokat-Sivas sınırındaki Topulyurt Köyü Sulama Göleti, doğa tutkunları için adeta saklı bir cennet niteliği taşıyor. Göz alıcı yeşil suyu ve çevresini saran çam ormanlarıyla gölet, ziyaretçilerine tabloyu andıran manzaralar sunuyor. Doğal yapısını koruyan ve bölge ekosistemi için büyük önem taşıyan gölet, çevresindeki yürüyüş yolları ve doğal alanlar, piknikçilerin ve kampçıların uğrak noktası hâline geldi. Her mevsim farklı bir güzellik sunan Topulyurt Göleti, özellikle yaz aylarında yeşilin her tonunu barındıran manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu. Tokat ve Sivas arasında doğayla baş başa kalmak isteyenler için eşsiz bir rota olan bu bölge, keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

"Çamların ortasında güzel manzarası var"

Göletin Yeşilyurt ilçesine 20 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyen Mehmet Sabancığolu, "Buranın doğası harika. Balık tutmak isteyenler gelebilir. Ördekler var. Burası Tokat ile Sivas’ın arasında bulunuyor. Sivas’ın Yıldızeli ilçesine 40, Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine ise 20 kilometre uzaklıktadır. Çamların ortasında çok güzel manzarası var. Ağaçları yeşil su rengi bile yeşil. Buraya gelerek sürekli piknik yapıyoruz" dedi.