Tokat Belediyesi’nin 2024 yılı faaliyet raporu, belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Tokat Belediyesi’nin 2024 yılına ait faaliyet raporu, Tokat Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılı içerisinde hayata geçirilen çalışmalar, yatırımlar ve hizmetler kapsamlı bir şekilde meclis üyelerine sunuldu. Toplantıda söz alan Başkan Yazıcıoğlu, göreve geldikleri günden bu yana şeffaflık, katılımcılık ve ortak akıl ilkeleri doğrultusunda üretken belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, "Halkımızın her kuruşunu titizlikle ve hakkaniyetle kullanmanın gayreti içerisindeyiz. 2024 yılı faaliyet raporumuz, Tokat’ımıza kazandırdığımız hizmetlerin bir özetidir. Tüm meclis üyelerimizin oy birliğiyle bu raporu kabul etmesi hem belediyemize duyulan güvenin hem de şehrimiz adına sergilenen birlik ve beraberlik anlayışının göstergesidir" ifadelerini kullandı.