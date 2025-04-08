MediaMarkt Türkiye, kahve posalarını ileri dönüşüm teknolojisiyle döngüsel ekonomiye kazandırarak, karbon ayak izini azaltıyor. Wastespresso iş birliği ile geçen yıl MediaMarkt Türkiye Genel Merkezinde başlatılan ve Marmara Park Tech Arena mağazasına taşınan ileri dönüşüm projesiyle, 2024 Mayıs’tan bu yana 964 kg kahve posası sürdürülebilir biyo-malzemelere dönüştürüldü.

MediaMarkt Türkiye ‘Daha İyiye’ sürdürülebilirlik vizyonunu kahve poslarına yeniden hayat vererek sürdürüyor. Geçen yıl MediaMarkt Türkiye Genel Merkezinde başlayan, bu yıl ise Türkiye’deki ilk konsept mağazası İstanbul Marmara Park Tech Arena mağazasına taşınan ileri dönüşüm projesiyle, 2024 Mayıs’tan bu yana 964 kg kahve posası döngüsel ekonomiye kazandırıldı. Veri odaklı atık yönetimi çözümleri sunan sosyal girişim Wastespresso iş birliği ile dönüştürülen kahve posaları, birçok sektörün kullanımına uygun sürdürülebilir biyo-malzemelere dönüşerek yeniden hayat buluyor.

Kahve posaları bardak, pipet gibi sürdürülebilir ürünlere dönüşüyor

İleri dönüşüm projesine MediaMarkt Türkiye’nin katıldığı etkinlikler de dahil edilerek etkinlik süresince ikram edilen kahvelerin posaları da ileri dönüşüme kazandırılıyor. Düzenli olarak toplanan kahve posaları Wastespresso teknolojileri ile ısıya ve yıkamaya dayanıklı çok kullanımlık bardaklar, biyobozunur pipet, kahve posaları ve atıl talaşlardan üretilen levhalara dönüşerek tekrardan kullanıma sunuluyor. MediaMarkt’ın kahve standı açtığı etkinliklerde de kahveler, posalardan ileri dönüştürülmüş bu çok kullanımlık bardaklarla ikram ediliyor.

Marka, önümüzdeki dönemde diğer uygun mağazalarını da projeye dahil etmeyi planlıyor.