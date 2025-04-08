Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Güzelköy Mahallesi’ne mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda modern bir taziye evi yaptıklarını duyurdu.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Güzelköy Mahallesi’nde atıl durumda olan bir alanı, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda modern bir taziye evine dönüştürdüklerini duyurdu. Yeni yapılan taziye evi, mahalle halkı için önemli bir sosyal alan oluşturuyor.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Güzelköy mahallemizde atıl durumda olan bu alanı, mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda modern bir taziye evi olarak yeniden kazandırdık. Artık daha çağdaş bir yapıya sahip olan tesisimiz, hem acılarımızı paylaşabileceğimiz hem de birbirimize daha yakın olabileceğimiz bir alan sunuyor" dedi.

Doğan, bu projeyle mahalle sakinlerinin hem acılarını birlikte paylaşabilecekleri hem de sosyal bağlarını güçlendirebilecekleri bir mekan oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Nizip Belediyesi olarak mahallelerin gelişimine katkıda bulunmaya devam ettiklerini ve her geçen gün daha güçlü, daha güzel bir mahalle yapısı oluşturduklarını vurguladı.