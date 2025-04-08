Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), sürdürülebilirlik ekseninde iş dünyasını dönüştürme misyonu doğrultusunda önemli bir etkinliğe daha imza attı. EGİAD ev sahipliğinde, Yeşil Dönüşüm Danışmanı ve Birleşmiş Milletler Enerji Dönüşümü Mühendisler Konseyi (CEET) Üyesi Selen İnal’ın katılımıyla düzenlenen "Yeşil Dönüşümde Güncel Gelişmeler" semineri, iş dünyası temsilcilerinin yoğun ilgisiyle dernek merkezinde gerçekleştirildi.

Küresel ölçekte artan çevresel tehditler, enerji krizleri, kaynak kıtlığı ve iklim değişikliği gibi kritik meseleler; günümüzde yalnızca ekolojik değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal riskleri de beraberinde getirmekte. İşletmeler, artan girdi maliyetleri, tedarik zinciri aksamaları ve finansmana erişimde yaşanan zorluklarla karşı karşıya kalırken; sürdürülebilirlik ilkelerini merkezine alan iş modelleri giderek daha fazla ön plana çıkmakta. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren EGİAD, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda yeşil dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmayı, iş dünyasında dönüşüme öncülük etmeyi ve genç girişimcileri bu alana yönlendirmeyi amaçlamakta.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, günümüzde çevresel, ekonomik ve sosyal risklerin derinleştiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Ekonomik istikrarsızlık, çevresel yıkım, derinleşen sosyal eşitsizlikler ve etik yozlaşmalar zamanımızın belirleyici zorlukları haline geldi."

Sürdürülebilirliği merkeze almayan iş modellerinin artık rekabet şansı kalmadığını vurgulayan Özhelvacı, "Yeşil dönüşüm artık sadece çevresel değil, ekonomik gelişmenin de itici gücü" sözleriyle sürecin iş dünyası için önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti. Bu dönüşümün yalnızca riskleri azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda yenilik ve rekabet avantajı sağlayan stratejik bir araç olduğunu ifade etti.

"Geleceğin dünyasını kuracak olan biz gençleriz"

"Yeşil dönüşüm, yani çevresel etkileri en aza indirerek üretim ve tüketim modellerini yeniden kurgulamak, artık bir tercih değil, bir zorunluluktur" diyen EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, konuşmasında mevcut küresel tabloya ve liderlik eksikliklerine değinerek şöyle konuştu: "Ekonomik istikrarsızlık, çevresel yıkım, derinleşen sosyal eşitsizlikler ve yaygın etik yozlaşmalar, zamanımızın belirleyici zorlukları haline gelmiştir. Ancak bunların yalnızca tesadüflerin sonucu olduğunu söylemek mümkün değil. Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, iş dünyasının, siyasetin ve toplumun en üst düzeylerinde değerlere dayalı liderliğin yetersizliğinin doğrudan bir sonucudur. Biz genç iş insanlarına düşen görev, yalnızca bugünün değil, yarının da liderliğine hazırlanmak. Daha adil, daha çevreci ve daha dirençli bir ekonomiyi inşa etme sorumluluğu omuzlarımızda."

Yeşil dönüşüm, EGİAD’ın stratejik önceliği

EGİAD 18. Yönetim Dönemi’nin stratejik hedeflerinden birinin yeşil dönüşüm olduğunu belirten Özhelvacı, bu alanda üyelerin bilgi edinmesi, iş modellerini dönüştürmesi ve sürdürülebilir çözümler üretmesi için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Derneğimizin 18. Yönetim Dönemi’nde yeşil dönüşümü öncelikli alanlarımızdan biri olarak belirledik. EGİAD sayesinde üyelerimizin, dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak projeler geliştirmesi en büyük dileğimiz" dedi.

Özhelvacı, EGİAD’ın yeşil dönüşümde öncü olma vizyonuna vurgu yaparak, yeşil dönüşümün yalnızca risklere karşı bir savunma mekanizması değil, aynı zamanda yeni nesil girişimciler için önemli fırsatlar barındıran bir dönüşüm olduğunu belirtti. Özhelvacı "Temiz enerji yatırımları, döngüsel ekonomi çözümleri, yeşil teknolojiler ve sürdürülebilir markalaşma; yeni nesil girişimciler için büyük potansiyel alanlar sunuyor" diye konuştu.

Şirketler gecikmeden yeşil dönüşüm için somut projeler üretmeli

Seminer kapsamında Selen İnal’ın deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, ulusal ve uluslararası düzeyde yeşil dönüşüm politikaları, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın iş dünyasına etkileri, karbon ayak izi, enerji verimliliği ve çevresel regülasyonlar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

İnal, yaptığı sunumda Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakatı ve yeni sürdürülebilirlik raporlama düzenlemelerinin Türk şirketlerine etkilerini değerlendirdi. Yeşil dönüşümün artık yalnızca çevreyi koruma sorumluluğu olmaktan çıktığını vurgulayan İnal, bu sürecin aynı zamanda ticari rekabet, yatırım çekme kapasitesi ve maliyet yönetimi açısından stratejik bir zorunluluğa dönüştüğünü ifade etti.

Türkiye’de sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlamayan firmaların, özellikle ihracat ve finansmana erişim açısından önemli dezavantajlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Bu anlamda İnal, başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelerin Avrupa Birliği destekli finansman araçlarından ve sürdürülebilirlik bağlantılı kredi imkânlarından etkin biçimde yararlanmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Elektrik fiyatlarındaki artış, karbon düzenlemeleri ve yeşil finansman alanındaki güncel trendler sunumun öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İnal, şirketlerin artık yalnızca uzun vadeli hedefler belirlemekle yetinmeyerek, dönüşümü somut projelerle hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinliğin sonunda EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, katkılarından dolayı Selen İnal’a ve etkinliği organize eden Sanayi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu’na teşekkür ederek, bu alandaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.