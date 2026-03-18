İzmir'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü nedeniyle Kadifekale Hava Şehitliği'nde tören gerçekleştirildi. Törenin ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret edip karanfil bıraktı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olan, imkansızlıklar içinde 'Çanakkale Geçilmez' destanının tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 111. yılı anısına program düzenlendi. Tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören kıtası tarafından saygı atışının yapıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için dualar edildi. Şehitlikteki anma programına, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü mesajı da paylaşıldı. Erdoğan mesajında, 'Milletimizin en şanlı destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil, inancın, fedakarlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır' dedi.

Çanakkale'de iman dolu göğüslerin verdiği mücadele, milletimizin hürriyetinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin göstergesi ve tarihi bir dönüm noktası olmuştur diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anadolu'nun dört bir yanından gelerek vatan toprağını savunmak için cepheye koşan kahramanlarımız, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletçe tek yürek olmuş, vatan toprağını canları pahasına savunmuştur. Ecdadımızın ortaya koyduğu bu büyük direniş, yalnızca vatanımızın değil, dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum milletlerin de geleceğini değiştirmiştir. Çanakkale'de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak geleceğinin en güçlü sembollerinden biridir' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizler de bugün aynı ruh ve kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz. Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı, daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun' ifadelerine yer verdi.

Şehitlik defteri imzalandı

Ardından Vali Süleyman Elban Şehitlik Defterini imzaladı. Elban, şunları kaydetti:

'Aziz şehitlerimiz, bugün milletimizin bağımsızlık uğruna yazdığı en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, siz kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anmak üzere huzurunuzdayız. Çanakkale'de verilen o büyük mücadele yalnızca bir cephe savaşı değil, aynı zamanda bir milletin istiklali, onuru ve geleceği için verdiği eşsiz bir varoluş mücadelesidir.'

'İmkansızlıkların inançla aşıldığı, vatan sevgisinin her şeyin üzerinde tutulduğu bu destanda sizler canlarınızı feda ederek milletimizin geleceğini değiştiren bir kahramanlık örneği sergilediniz' diyen Elban, 'O gün Çanakkale'de yükselen iman, cesaret ve fedakarlık milletimizin bağımsızlık ruhunu ebediyen diri tutan bir meşale olmuştur. Sizler, bu aziz vatanın her karış toprağını kanlarınızla sulayarak bizlere onurlu bir miras bıraktınız. Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklar, sizlerin fedakarlıkla vatan olmuş, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi haline gelmiştir' değerlendirmesinde bulundu.

Vali Elban, yazısını, 'Bizlere düşen en büyük görev ise sizlerin emaneti olan bu mukaddes vatanı aynı inanç, aynı azim ve aynı kararlılıkla korumak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun' sözleriyle tamamladı.