Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde düzenlenen "TOGÜ Kültür, Sanat ve Bilim Festivali", kortej yürüyüşü ve Hıdırellez ateşiyle coşkulu bir başlangıç yaptı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen, "TOGÜ Kültür, Sanat ve Bilim Festivali" coşkulu bir atmosferde açıldı. "TOGÜ Spring Fest" adıyla düzenlenen festivalin ilk günü, kortej yürüyüşü ve Hıdırellez ateşi ile renkli görüntülere sahne oldu.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz: "TOGÜ ailesi olarak birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Festival alanında katılımcılara hitap eden Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Kültür, sanat ve bilimin iç içe geçtiği böyle anlamlı bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Üniversiteler sadece akademik bilgi üretilen yerler değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal hayatın da merkezleridir. Bugün burada, birlik ve beraberlik içerisinde, geleneklerimizi yaşatarak ve paylaşarak bu anlayışı hep birlikte ortaya koyuyoruz. TOGÜ ailesi olarak biz büyük bir aileyiz ve bu festival de bunun en güzel göstergesi. Emeği geçen tüm birimlerimize, akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve destek veren paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Hıdırellez ateşiyle bahar karşılandı

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın konuşmasının ardından spor bilimleri fakültesi halk oyunları ekibi tarafından Artvin yöresi oyunu sergilendi. Sonrasında geleneksel Hıdırellez ateşi yakıldı. Ateşin etrafında toplanan öğrenciler ve katılımcılar, baharın gelişini şenlik havasında kutladı. Festival alanında kurulan kulüpler fuarı, ödüllü yarışmalar, halk oyunları gösterileri ve geleneksel oyunlar da ilk günün ilgi çeken diğer etkinlikleri arasında yer aldı.

5-6 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen "TOGÜ Kültür, Sanat ve Bilim Festivali" gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.