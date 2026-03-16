TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi 'Onbeşliler', Tokat'ta düzenlenen gala gecesiyle ilk kez izleyiciyle buluştu.

Çekimleri Tokat'ta gerçekleştirilen ve 1914 yılında Tokat'tan Çanakkale Cephesi'ne giden gençlerin hikâyesini konu alan dizi, 18 Mart'ta Tabii platformunda yayınlanacak. Tokat'ta düzenlenen gala gecesine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Tokat Valisi Abdullah Köklü, milletvekilleri, TRT yöneticileri, dizi oyuncuları, sektör temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede dizinin ilk iki bölümü izleyicilerle buluşurken, Onbeşli gençlerin Çanakkale Cephesi'ndeki mücadelesi ve hatırası bir kez daha anıldı.

'Çanakkale ruhunu yeni nesillere aktarmak istiyoruz'

Programda konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dizinin ilk gösterimini Tokat'ta yapmanın ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Sobacı, 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünün idrak edileceğini hatırlatarak, Onbeşliler dizisinin vatan uğruna cepheye giden Tokatlı gençlerin fedakârlık dolu hikâyesini ekrana taşıdığını söyledi. Sobacı, TRT'nin tarihi yapımlarla genç kuşaklara geçmişte verilen büyük mücadeleyi hatırlatmayı bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.

Dizinin başrol oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz, set sürecinin kendileri için yoğun duygularla geçtiğini belirterek, Çanakkale'ye giden gençlerin fedakârlıklarının kendilerini derinden etkilediğini söyledi. Dizide Mehmet Hoca karakterini canlandıran Kemal Uçar da, Onbeşlilerin hayallerini geride bırakarak vatan için cepheye giden gençlerin hikâyesini anlattığını ifade etti.

Senaryosu Ozan Bodur, Fatih Özcan ve Cihan Sağlam tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Abdülgafur Şahin ile Cihan Sağlam'ın üstlendiği 'Onbeşliler' dizisi, Çanakkale Savaşı'nda Tokat'tan cepheye giden gençlerin yaşadığı fedakârlıkları konu alıyor. Tokat'ın tarihu ve kültürel atmosferinde çekilen yapım, 'Hey Onbeşli' ağıtında adı geçen kahramanların hatırasını da yaşatmayı amaçlıyor. Başrollerinde İsmail Ege Şaşmaz ve Ezgi Şenler'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Mücahit Koçak, Kemal Uçar, Merve Üçer ve Deniz Hamzaoğlu gibi isimler bulunuyor. 'Onbeşliler', 18 Mart itibarıyla tüm bölümleriyle Tabii platformunda izleyicilerle buluşacak.