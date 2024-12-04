Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Tırtak türü yunus karaya vurdu. Yunus’un hedef dışı av olarak yakalandığı ve sonrasında denize bırakıldığı tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde amatör bir olta balıkçısı Kutes Plajı’nda avlanırken kumsalda bir yunusun hareketsiz bir şekilde durduğunu ihbar etti. Olay yerine giden Ekosistemi Koruma ve Doğa sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, yunus üzerinde yaptığı incelemelerde, 128 santim boyutunda bilimsel adı Delphinus delphis türü juvenil bir birey olduğunu tespit etti.

Başkan Sürücü yaptığı açıklamada, “Yapılan kontrollerde küçük Yunusun bir gözü ve çevresinde doku tahribatı olduğu, tahribatın muhtemelen deniz yüzeyindeyken kuşlar tarafından yapıldığını tahmin etmekteyiz. Yunusun derisinin üzerinde oluşan sürtünme izlerinin daha önceki ölümlerden de görüldüğü gibi, hedef dışı av olarak trol/gırgır ağlarına yakalanarak boğulduğu ve tekneden denize bırakıldığı düşünülmektedir. Yunus türleri genellikle hedef dışı av olarak ağlara yakalanmakta, denizdeki plastik atıklarından, salgın hastalıklardan ve aşırı avlanmalar nedeniyle besin miktarlarının azalmasından dolayı öldükleri görülmektedir. Kuşadası Körfezi’ndeki Setase türleri içinde Tırtak türü yunuslar yoğun olarak görülmektedir. 30-40 yıl yaşadığı ve 2-3 metreye kadar büyüdüğü bilinen ve Akdeniz genelinde oldukça azalan Tırtak türü yunuslar için Kuşadası Körfezi ve Dilek Boğazı çok önemlidir. Yunuslar aşırı balık avlıyor algısı yanlıştır. Besin piramidinin en üst sırasında yer alması nedeniyle yaşadığı bölgelerde deniz ekosisteminin sağlıklı olduğunun bir göstergesidir. Ulusal ve Uluslararası anlaşmalarla koruma altında olup insan kaynaklı olarak tehdit altındadır” dedi.