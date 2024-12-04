Kocaeli’de yürütülen "Hayatın İçindeyim" projesi çerçevesinde "Ellerin Hikayesi" temalı etkinlik düzenlendi. Önümüzdeki Yaşlılar Haftası için yürütülen proje, yaşlıların hayatlarındaki birikimlerini sanatla ifade etmelerini hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince organize edilen proje, yaşlıların geçmişten gelen deneyimlerini ve yaşam yolculuklarını sanat aracılığıyla anlatmalarına imkan tanıyor. Vitray çalışmalarında katılımcılar, kendi elleriyle geçmişlerinden izler taşıyan eserler oluşturuyor. Her bir sanat eseri, yaşanmışlıkları ve hatıraları renkli desenlerle birleştirerek, katılımcıların duygusal bağlarını ortaya koyuyor. Projenin ikinci aşamasında ise Yaşlılar Haftası’na özel olarak hazırlanan sergi için yoğun çalışmalar yapılıyor.

SEKA Kağıt Müzesi’nde mart ayında açılacak olan sergide, katılımcıların vitray, seramik, tuval ve quilling sanatıyla oluşturdukları eserleri sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyor. Bu sergi yaşlıların sanatla buluştuğu, onların deneyimlerini ve hikayelerini paylaştığı önemli bir etkinlik olacak.