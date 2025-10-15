Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 3 tilkinin sokakta oyun oynamaları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Ormandan gelen 3 tilki, boş sokakta bir süre oyun oynadı. Yaklaşık yarım saat süren görüntülerde tilkilerden birinin oyunu bırakıp çevreyi izlediği, ardından hepsinin gözden kaybolduğu görüldü.

Evinden dışarı çıkan bir vatandaş, tilkilerin sevimli oyunlarını cep telefonuyla kaydetti. Ayrıca olay anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına da yansıdı.