Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen birimler arası halı saha futbol turnuvası başladı. Toplam 16 takımın katıldığı ve 60 maçın oynanacağı turnuvada mücadeleler, 2 grup halinde lig usulü gerçekleştiriliyor. Turnuva sonunda şampiyon takım belli olacak.

Belediye birimleri arasında etkileşimi artırmak, tanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvaya personel ilgi gösterdi. Akşamları saat 17.30’da başlayan müsabakalar, belediyeye ait Işıkpınar Halı Sahalarında bulunan iki sahada eş zamanlı olarak oynanıyor.

Karşılaşmalar, Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen TFF’ye bağlı hakemler tarafından yönetiliyor. Maçlar, büyük heyecan ve disiplin içerisinde sürdürülüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde organize edilen turnuva müsabakaları, 11 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek.