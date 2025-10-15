Mardin’de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT’ın yürüttüğü çalışmalar sonucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, 5 adet çekle ilgili ’karşılıksızdır’ işlemi yapılmasına sebebiyet verme ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 16 yıl 8 ay ve 65 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.