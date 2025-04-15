Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Onsekiz Mart Üniversitesi ve Kalkandelen (Tetova) Üniversitesi iş birliğinde, Kuzey Makedonya’nın Kalkandelen şehrinde ‘Yeşil Dönüşüm İleri Seviye Eğitimi’ düzenledi.

TİKA tarafından Onsekiz Mart Üniversitesi ve Tetova Üniversitesi iş birliğinde, Kuzey Makedonya’nın Kalkandelen şehrinde düzenlenen ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilen ‘Yeşil Dönüşüm Eğitim Modülü’, mühendislik öğrencilerini yeşil dönüşüm süreçlerinde aktif rol alacak şekilde yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecine uluslararası düzeyde destek verilmesi, öğrencilerin ‘yeşil yaka’ olarak istihdam edilebilmesi ve bu alanda yeni kariyer yolları açılması hedefleniyor. Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Kosova, Azerbaycan ve Türkmenistan’da da eş zamanlı olarak sürdürülen modül; temel, ileri ve staj olmak üzere üç aşamalı bir eğitim sürecini kapsıyor.

Kalkandelen Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, daha önce çevrim içi olarak verilen temel eğitimde başarı gösteren öğrenciler, modülün ikinci aşaması olan ileri seviye yüz yüze eğitimi tamamladı.

İleri düzey eğitim aşamasını başarıyla bitiren öğrenciler ise programın üçüncü adımı kapsamında Türkiye’nin önde gelen firmalarında staj yaparak yeşil dönüşüm süreçlerini yerinde gözlemleme ve deneyimleme fırsatı bulacak.

"Eğitim verilen ülkelerle iş birliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Sertifika töreninde konuşan TİKA Üsküp Koordinatörü Fevziye Şeyma Babayiğit, "TİKA olarak, Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğinde yürüttüğümüz Yeşil Dönüşüm Eğitim Programlarıyla, hem ülkemizin bu alandaki tecrübelerini paylaşıyor hem de eğitim verilen ülkelerle iş birliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Özellikle kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler, okullar ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz güçlü ortaklıklarla, insan odaklı kalkınma faaliyetleri yürütmeye gayret ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bu eğitim, geleceğin yöneticileri ve karar vericileri olacak gençler için önemli bir fırsat"

Projenin Onsekiz Mart Üniversitesi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Dilvin İpek ise törende yaptığı konuşmada, "Kuzey Makedonya’nın umut vadeden gençlerine yeşil dönüşüm sürecinde ‘yeşil yaka’ olarak kariyer yolunu açmak ve bu alanda destek olmak hem beni hem de ekip arkadaşlarımı son derece mutlu ediyor. Bu eğitim, geleceğin yöneticileri ve karar vericileri olacak gençler için önemli bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya’da düzenlenen Yeşil Dönüşüm İleri Seviye Eğitim Programı kapsamında 11 öğrenci katılım sertifikası almaya hak kazandı. Yapılan sınavlı değerlendirme sonucunda ise 5 öğrenci başarı sertifikası ile ödüllendirildi. Başarı gösteren öğrenciler, programın üçüncü aşaması olan staj eğitimi kapsamında Çanakkale’deki büyük firmalarda staj yapma imkanı elde edecek.