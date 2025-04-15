Çorum’da belediye ekipleri tarafından mescitler ve camiler düzenli olarak temizleniyor.

Çorum Belediyesi bir çok yapılan çalışmaların yanında çorum halkının ve vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik ve temiz ortamda yapabilmeleri için hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından şehir genelinde belirlenen program dahilinde mescit ve camilerde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Çorum Belediyesi’nin hizmeti, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.