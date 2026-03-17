Çorum'da devriye sırasında şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, devriye görevi sırasında Kıbrıs Caddesi'nde durumlarından şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Şüpheliler üzerinde yapılan GBT kontrollerinde, şüphelilerin cezaevi firarisi U.E. (23) ile B.Ç. (21) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, U.E.'nin 'yağma' suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. B.Ç.'nin ise 'silahla tehdit' suçundan 32 ay 15 gün hapis cezası olduğu ve Samsun Cezaevi'nden firar ettiği tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA