Çorum Belediyesinin girişimleriyle Çorum simidi coğrafi işaret tescili aldı.

Türkiye'nin önemli gastronomi merkezlerinden Çorum'da, yöresel lezzetlerin korunması ve markalaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çorum Belediyesi'nin girişimleri sonucunda, şehrin geleneksel lezzetlerinden Çorum simidi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Alınan tescille birlikte Çorum'un coğrafi işaretli ürün sayısı 31'e yükselirken, şehrin gastronomi alanındaki marka değeri de önemli ölçüde güç kazandı. Daha önce Çorum baklavası, Çorum şekerlemesi ve su böreğinin de coğrafi işaret almasını sağlayan Çorum Belediyesi, Çorum simidinin de tescillenmesiyle birlikte şehrin ulusal ve uluslararası alandaki marka değerine katkı sundu.

Öte yandan, Çorum tandırı için coğrafi işaret tescil sürecinin ise devam ettiği öğrenildi.