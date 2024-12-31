Afganistan’ın Kale-i Zal ilçesindeki 2 okul Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nca (TİKA) temin edilen malzemelerle modern eğitim ortamına kavuştu.

TİKA, Afganistan’ın Kunduz vilayeti Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kale-i Zal ilçesindeki iki okula ihtiyaç duyulan masa, sıra ve eğitim malzemeleri temin edildi.

Yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin daha güvenli ve modern bir eğitim ortamına kavuşmasını amaçlayan proje kapsamında birçok ekipman okul idaresine teslim edildi.

Kale-i Zal ilçesindeki teslim törenine, Kunduz Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Kari Salih Muhammed Nikmel, Kale-i Zal Eğitim Müdürü Mevlevi Gül Rahman Muaviye, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir, Mezar-ı Şerif Masa Sorumlusu Dr. Ahmet Çanga, öğretmen, öğrenciler, veliler ve köyün ileri gelenleri katıldı.

Kunduz Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Nikmel, TİKA’nın daha önce bu okullarda gerçekleştirdiği tadilat ve onarımlara ek olarak, masa-sıra ve diğer donanım teminini üstlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nikmel, Türkiye’nin TİKA aracılığıyla Afganistan’daki eğitime uzun yıllardır sunduğu destekle Afgan halkının yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Bu tür projelerin, genç nesillerin daha iyi bir geleceğe hazırlanmasına büyük katkı sağladığını belirterek Türk halkına ve TİKA’ya teşekkür etti.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Taşdemir, 2007 yılında inşa edilen Halil Saadet İlkokulu ve Şehit Abdul Samet Mahdum Ortaokulunun tadilat ve onarımının ardından bu proje ile eksik donanımların tamamlandığını belirtti. Taşdemir, TİKA’nın Afganistan genelinde eğitimin kalitesini artırmayı ve çocuklara destek olmayı hedeflediğini vurgulayarak benzer projelerin devam edeceğini ifade etti.

Yerel halk ve eğitim yetkilileri, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, okulların fiziksel durumunun korunması ve eğitim kalitesinin sürdürülebilmesi için gerekli özeni göstereceklerini taahhüt etti. Türkiye’ye teşekkür eden yerel yetkililer, bu tür projelerin iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdiğini belirtti.