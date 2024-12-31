Ankara’nın Sincan Belediyesi zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren işyerlerinde denetim yaptı. Ekipler ürünlerin kasa ve reyon fiyat etiket uyumu, genel temizlik ve ruhsat kontrolünü gerçekleştirdi; kurallara uymayanlar uyarılarak gerekli işlemler yapıldı.

İlçedeki esnaf ve tüketicinin korunması amacıyla Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri kapsamlı denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Son yapılan denetimlerde ürünlerin reyonlardaki etiket fiyatları ile kasadaki uyumu başta olmak üzere genel temizlik ve ruhsat kontrolleri yapıldı.

Ekipler bazı iş yerlerinde etiket fiyatlarında görülen uygunsuzluklar nedeniyle gerekli işlemleri uygulayarak ürünlerin fiyatlarının yeniden düzenlenmesi için süre verdi.

Denetimlerin devam edeceğine dikkati çeken Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri, esnaf ve vatandaşların haklarını korumak ve ilçedeki ticari faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürümesini temin etmek adına çalışmalarını arttırarak sürdüreceklerini ifade etti.