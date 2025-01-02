Ticaret Bakanlığı, 81 ilde yoğunlaştırdığı yılbaşı öncesi ve akşamındaki denetlemelerde yaklaşık 23,7 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 25-31 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği denetimleri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde gerçekleştirilen market denetimlerinde 13 milyon 838 bin 753 TL tutarında idari para cezası uygulandığını belirtirken, kafe, restoran denetimlerinde de 9 milyon 897 bin 148 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, market denetimlerinde 5 bin 846 işletmenin incelendiğini, çalışmalar kapsamında, 577 bin 672 adet ürünün denetlendiğini ve 6 bin 662 üründe ihlal tespit edilmiş olduğunu kaydetti.

Ayrıca 3 bin 479 firma hakkında ise Hakkında Haksız Fiyat Artışı araştırma süreci başlatıldığını vurgulayan Bakanlık, açıklamasında, "Market denetimlerinde İstanbul ilimiz 797 market denetimi ile ilk sırada yer alırken, Ankara ilimizde 436 market, Antalya ilimizde ise 411 market denetimi ile takip etmiştir. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sırasıyla 154 bin 922 adet ürünle Ankara ilk sırada yer alırken, 93 bin 603 ürün ile Antalya ve 73 bin 31 ürün denetimi ile İstanbul ilimiz yer almıştır. En yüksek sayıda ihlal tespit edilen illerimiz ise 2 bin 932 ihlal ile İstanbul başta yer alırken, bin 806 ile Ankara ikinci sırada, 506 ihlal tespiti ili Elazığ ilimiz üçüncü sırada yer aldı. Market denetimlerini uygulanan cezai işlem kapsamında değerlendirilirse, İstanbul ilimizde 6 milyon 450 bin 400 TL idari para cezası uygulanırken, İstanbul ilimizi sırasıyla 3 milyon 973 bin 200 TL cezai işlem ile Ankara ve 266 bin 200 TL idari para cezası ile Bursa ilimiz takip etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı, yılbaşı öncesi 30-31 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği kafe, restoran denetimlerine ilişkin de şu açıklamaları kaydetti: