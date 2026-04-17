Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde Kayseri'nin tarihi ticaret merkezi olan Gön Han, Kapalı Çarşı, Vezir Han ve Bedesten'i geleceğe taşıyacak olan 'Ticaretin Kökleri ve Geleceği: Kayseri Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi Vizyon Çalıştayı' Tarihi Gön Han'da başladı.

Çalıştaya ev sahipliği yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, açılış konuşmasında, 'Çalıştayı bugün Tarihi Gön Han'da yapıyor olmamızın amacı, mimarlarımızla ve diğer paydaşlarımızla bu güzide eseri nasıl değerlendirebileceğimiz hususunda istişare etmek. Harita Mühendisiyim, şehir plancısıyım, inşaat mühendisliği bölümünde görev yaptım akademisyen olarak; teorik olarak birçok çalışma yaptık; ama belediye başkanlığında bizzat uygulamanın içine gidiyorsunuz. Bir şey hayal ediyorsunuz, uğraşıyorsunuz, projelendiriyorsunuz, birçok güçlükleri aşıyorsunuz ve bir şey ortaya çıkıyor; o ortaya çıkınca bütün yorgunluğunuz gidiyor. Gön Han'ın en eski halini gördüm ve yazgısına terk edilmiş halini gördüğümde üzüldüm. Muhtemelen bir deprem sonrasında yeniden ayağa kaldırılmayıp üstüne bir de kaçak depolar yapılarak esnaf kullanmaya başlamış. Gerçekten çok kötü durumdaydı. Hemen içerisine girerek fikir üretmeye başladım. İstanbul'da yaşayan vakıf mütevellisi ile görüştüm. Belirli görüşmelerin ardından kiraladık ve restorasyona başladık. Çalışma alanı olarak zor bir konumdaydı. 7000 kamyona yakın hafriyat çıkardık. Özenle çalıştık ve şehrimize kazandırdık. Henüz açılışını yapmadık, yakında yapacağız. Burada sosyal, kültürel faaliyetler yapacağız. Çay, kahve içeceğiz, müzikli programlarımız, söyleşilerimiz olacak. Yani yaşayan bir yer haline gelecek. Çalıştayın gündemi ticaret. Ticarete, kültüre, turizme en verimli şekilde katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Hedefimiz bütün Kapalı Çarşı'nın fonksiyonunu yenilemek, Kayseri'ye, Türkiye'ye gerçekten güzel bir eser kazandırmak. Kazancılar Çarşısı'nı yeniledik, 700 yıllık Köşk Medrese'yi restore ettik. Bu çalışmalarımız hızla devam edecek' dedi.

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er ise, 'Kayseri'nin kalbinde yer alan Gön Han, Vezir Han, Kapalı Çarşı ve Bedesten sadece tarihi yapılar değildir. Buralar yüzyıllardır ticaretin emeğin ve ustalığın iç içe geçtiği yaşayan canlı alanlardır. Bu yönüyle kent kimliğimizin en güçlü parçalarından biridir. Bu çalıştay ile bu kıymetli mirası korurken bugünün ihtiyaçlarına uyumlu bir hale getirmek ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımaya çalışmak istedik. Bu programın düzenlenmesinde bu fikre karşılık veren öncelikle Melikgazi Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na ve Kayseri Kent Konseyimize ayrı ayrı teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Ticaret şehri olan Kayseri'de bu çalıştayın düzenlenmesinin çok değerli olduğunu söyleyen TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan ise şunları ifade etti:

'Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bu çalıştay ile birlikte Kayseri'nin merkezinde yer alan Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait hanların, kervansarayların odak noktasında olduğu bu tarihi ticaret yapılarının korunması ve yaşatılması ile ilgili bu güzel çalıştayda bir araya geldik. Biz TMMOB olarak kültürel mirasın korunması ve yaşatılması, gelecek kuşakların da bu kültür varlıkları deneyimleyebilmesi için sürekliliğin sağlanması anlamında çalışmalar yapıyoruz. O yüzden Kayseri'nin düzenlediği bu çalıştay çok değerli. Bu çalıştayda emeği olan herkese çok teşekkür ederim.'

İlçedeki özverili restorasyon çalışmaları için Başkan Palancıoğlu'nu tebrik eden Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da, 'Kayseri Kültepe'den başlayarak 100. yılını kutladığımız Tayyare Fabrikası'nın Kayseri'de hayat bulması, Organize Sanayi Bölgeleri ile beraber Türk ticaretinde lokomotif bir il olarak bu coğrafyanın yazgısını yaşayan bir ildeyiz. Özellikle Mustafa Palancıoğlu Başkanımızı var olan güçlü tarihi mirasın ortaya çıkartılmasında ve özverili restorasyon çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Çalıştayımızın, Gön Han'ın geleceği konusunda hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İTÜ Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, 'Tarihi Kentlerin Ticari Merkezlerinin Çağdaş Yaşama Uyarlanması' konulu tematik sunum yaptı.

Tarihi Ticaret Bölgelerinde Koruma, Kullanım ve Yönetim İlişkisi konulu açılış panelinde ise, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ konuşmalarını gerçekleştirdi.