Sinop'un Ayancık ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik hukuki sorumluluk eğitimi verildi.

Ayancık Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, sağlık yöneticileri, hekimler ve sağlık personeli bir araya geldi. 'Mesleki Sorumluluk Kurulu ve Rücu İşleyişi' konulu eğitim kapsamında, sağlık çalışanlarının görevleri sırasında karşılaşabilecekleri hukuki sorumluluklar detaylı şekilde ele alındı. Eğitimde ayrıca rücu uygulamaları ve bu süreçlerde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı programda, sağlık çalışanlarının mesleki farkındalığının artırılması hedeflendi.