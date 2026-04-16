Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen okçuluk müsabakaları yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Boyabat Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen organizasyona Kaymakam Enver Yılmaz, Kaymakam Refiki Yasin Uzuner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Gökhan Karakaya, Okçuluk İl Temsilcisi Murat Kanber ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Okçuluk Antrenörü İsmail Sancak katıldı.

Gerçekleştirilen müsabakalarda öğrenciler kıyasıya mücadele ederken, organizasyon sonunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.