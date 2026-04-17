Sinop'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Bahçeler sahilinde gerçekleşen etkinliğe, Sinop İl Turizm Müdürü Fatih Güzel, öğrenciler ve gönüllüler katıldı. Etkinlikte, çevre bilincinin artırılması ve temiz bir çevre oluşturulması amacıyla katılımcılar sahil boyunca temizlik yaptı. Sahilde yapılan çalışmalarda plastik şişeler, naylon poşetler, cam şişeler gibi pek çok atık toplanarak çöp torbalarına yerleştirildi. Yetkililer, turizm sezonu öncesi gerçekleştirilen etkinliğin hem çevre hem de farkındalık açısından önemli olduğunu vurguladı.

Toplanan çöpler torbalara koyularak belediye ekiplerince alındı.