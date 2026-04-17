Kepez Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek olan 10. Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı. 19 Nisan Pazar günü Duacı Edip Akbayram Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilecek yağlı güreşlerde, Kırkpınar'ın başpehlivanları da dualı çayırda mücadele edecek. Yağlı güreşlerin efsane ismi Ali Gürbüz ise Kepez adına er meydanında kol bağlayacak.

Kepez'de 12 yıl aradan sonra yağlı güreş heyecanı yeniden hayat buluyor. Kepez Belediyesi, 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri, 19 Nisan Pazar günü güreş severleri er meydanında buluşturacak. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce pehlivanın katılımıyla gerçekleştirilecek. Duacı Edip Akbayram Gençlik Parkı'nda kurulacak er meydanında, pehlivanlar dualı çayıra çıkarak 12 yıllık hasreti dindirecek ve ata sporunun heyecanını Kepez'de yeniden yaşatacak. Şu ana kadar 725 sporcunun kayıt yaptırdığı güreşlerde, minik boylardan başpehlivanlığa kadar birçok kategoride kıyasıya mücadeleler yaşanacak.

Müsabaka takvimi netleşti

Güreşler, 19 Nisan Pazar günü saat 07.30-09.30 arasında yapılacak boy ayrımının ardından, saat 10.00'da ilk müsabakalarla başlayacak. Program kapsamında 11.30'da büyük orta, 12.00'de başaltı ve 12.30'da başpehlivan güreşleri gerçekleştirilecek. Büyük orta, başaltı ve baş boylarında ilk tur kuraları ise 08.00-09.30 saatleri arasında A Grubu, 09.40-10.30 saatleri arasında ise B Grubu için sistem üzerinden çekilecek.

Kırkpınar'ın başpehlivanları Kepez'in er meydanında

Başpehlivanlık boyunda ise Türkiye'nin önde gelen isimleri, Kepez'in er meydanında mücadele edecek. Yağlı güreşlerin önemli ismi Ali Gürbüz, Kepez Belediyesi adına er meydanına çıkacak. Gürbüz, Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 2011-2012-2019 ve 2021 yıllarında başpehlivanlık unvanları kazanmıştı. Kırkpınar'ın başpehlivanları da Kepez'de boy gösterecek. Kırkpınar'ın 2015-2018 ve 2025 şampiyonu Orhan Okullu, 2023-2024 şampiyonu Yusuf Can Zeybek, 2013 ve 2017 şampiyonu İsmail Balaban, 2004-2007-2008 ve 2016 şampiyonu Recep Kara ve 2022 şampiyonu Mustafa Taş, 2014 şampiyonu Fatih Atlı başta olmak üzere birçok ünlü başpehlivan dualı çayıra çıkacak. Ayrıca Kırkpınar er meydanından tanınan farklı yıllarda, çeşitli boylarda katılım sağlayan İsmail Koç, Okan Acar, milli sporcu Feyzullah Aktürk, milli güreşçi Serhat Balcı gibi önemli isimlerde güreş severlerle buluşacak. Feyzullah Aktürk, 2025 yılı 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalarak Orhan Okulu ile mücadele etmişti.

Çocuk ve genç pehlivanlar dualı çayıra hazır

Ata sporu yağlı güreşlerin geleceği Kepez'de şekilleniyor. 10. Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne minik ve teşvik boylarında yoğun katılım gerçekleşti. Şuana kadar minik 1 kategorisinde 41, Minik 2 kategorisinde 50, Teşvik 1 kategorisinde 45, Teşvik 2 kategorisinde 34 güreşçi müracaat etti. Çocuk ve genç yaş gruplarından oluşan bu sporcular, ata sporu yağlı güreşin geleceğini temsil ederek, dualı çayıra ilk adımlarını atacak. Küçük yaşta er meydanıyla tanışan güreşçiler, hem geleneksel spor kültürünün yaşatılmasına katkı sunacak hem de yağlı güreşin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlenecekler. Minik ve teşvik boylarında mücadele edecek sporcular, yaş gruplarına göre farklı kategorilerde er meydanına çıkacak. Minik 1 boy genellikle 11 yaş grubundaki pehlivan adaylarını kapsarken, Minik 2 boy yaklaşık 12 yaş grubundaki sporculardan oluşuyor. Teşvik 1 boy da ise 13-14 yaş grubundaki genç güreşçiler mücadele edecek.

Kepez'den er meydanına ulaşım kolaylığı

Kepez Belediyesi, vatandaşların güreş alanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ring servisleri de düzenleyecek. Saat 09.00 itibarıyla başlayacak servisler; Fevzi Çakmak Mahallesi Perşembe Pazarı, Fatih tramvay durağı ve Varsak eski belediye önü noktalarından her saat başı hareket edecek.

Müsabakalara son başvuru

Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakalarına katılmak isteyen güreşçiler için son kayıt işlemleri 18 Nisan Cumartesi günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Kayıt silme işlemleri ise 19 Nisan Pazar günü saat 07.00'ye kadar WWW.tggf:org:tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne şu ana kadar 725 sporcu müracaat etti. Organizasyonda Minik 1, Minik 2, Teşvik 1 ve Teşvik 2 boylarının yanı sıra Tozkoparan, Ayak, Deste Küçük, Deste Orta, Deste Büyük, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Başaltı ve Baş boylarında güreşler yapılacak.

Kocagöz'den davet

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 19 Nisan Pazar günü Duacı Edip Akbayram Gençlik Parkı'nda düzenlenecek 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne tüm vatandaşları davet ederek, ata sporu yağlı güreşin yeniden Kepez'de hayat bulacağını söyledi. Başkan Kocagöz, 'Ata sporumuz olan yağlı güreşleri gelecek nesillere aktarmak, bu kültürü canlı tutmak bizim için büyük bir sorumluluktur. 19 Nisan Pazar günü Duacı Edip Akbayram Gençlik Parkı'nda gerçekleştireceğimiz 10. Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek pehlivanlarımızla birlikte er meydanında büyük bir mücadeleye tanıklık edeceğiz. Tüm güreş severleri Kepez'de 12 yıl aradan sonra yeniden dualı çayırda bu heyecanı paylaşmaya bekliyorum' dedi.