Trabzon'un Akçaabat ilçe merkezinde trafik ışıklarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ışıklarda durmak isteyen sürücünün ani fren yapması sonucu, arkadan gelen iki tır duramayarak birbirlerine ve araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirleme kaza oluştu. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmazken, kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat ilçe geçişinde trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Yetkililer, özellikle ağır tonajlı araç sürücülerine takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.