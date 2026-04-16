Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, somon yetiştiriciliğinin Trabzon'da stratejik bir sektör haline geldiğini belirterek 'Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Trabzon'un ve bölgenin ihtiyacıdır' dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ederek ildeki sanayi bölgeleri başta olmak üzere çeşitli konularda istişarede bulundu.

Ziyarette konuşan TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'un su ürünleri ve somon üretimi konusunda önemli bir yatırım potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. Çelebi 'Somonu hem kültür yoluyla yetiştirerek hem de işleyerek mamül ürünlere dönüştürüyoruz. Fındıktan sonra ilimizde ve bölgemizde en yüksek ihracatı yapılan ikinci sektör haline geldi. Trabzon'da Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ihtiyacımız var. Bizim için çok önemli. Şu anda mevcut OSB'lerde firmalarımız arıtma tedbirlerini alarak faaliyetlerine devam ediyor. Sektördeki büyüme ve yeni yatırımlara baktığımızda 5 yıl sonra ihtisas OSB'ye çok büyük ihtiyacımız olacak ve bu nedenle bugünden çözüp hazır hale getirmeliyiz. Çünkü Trabzon'da yeni bir arsa üretmek zor. İstimlak çok pahalı ve zaman alıyor. İlçe belediye başkanları ile de görüşüp destek istiyoruz. Çünkü gerek bazı üyelerimiz gerekse bölgemizde üretim yapmak isteyen firmalarımızın bir kısmı farklı bölgelere kaydı' diye konuştu.

'Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Trabzon'un ve bölgenin ihtiyacıdır' diyen Erkut Çelebi 'Sanayi Bakanlığımızın Yerel Kalkınma Hamlesi Programında 2025 yılında Trabzon'da teşvik sağlanan dört başlıktan birisi su ürünleri yetiştiriciliği ve işleme sektörü olmuştu. Toplam 19 başvuru aldık. Başvuruların 10'u yatırıma başlamak için bakanlıktan onay sürecinde bekliyorlar. Bu yatırımların yüzde 90'ı Su Ürünleri sektörüne yönelik. Yerel Kalkınma Programının 2026 yılı teşvik kapsamında da su ürünleri üretimi ve işlenmesi sektörünü tekrar gündeme aldık. Su ürünleri sektöründeki bu büyük talebi ve gelişmeyi göz önüne aldığımızda Su Ürünleri İhtisas OSB'ye ihtiyacın çok olduğu açıktır' ifadelerini kullandı.