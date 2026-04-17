Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde önünde ilerleyen otomobile arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, S.G. yönetimindeki 38 AOC 073 plakalı otomobil, önünde seyreden B.K. yönetimindeki 50 AES 961 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan S.G.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.