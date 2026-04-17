Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Balveren Sokak'ta meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, olayda E.D., B.D., A.Y. ve İ.Y. bıçakla yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.