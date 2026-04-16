Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturması kapsamında 1 şüphelinin daha tutuklanmasıyla olayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. bugün adliyeye sevk edilmişti. Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru G.E., 'delilleri karartma ve suçluyu kayırma' suçundan tutuklanmıştı.

Olayla ilgili dönemin İl Özel İdaresi çalışanı E.E. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin adliyede, 9 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.