Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES) Başkanı Gian Francesco Lupatelli ve beraberindeki heyeti misafir etti. Başkan Büyükkılıç, ACES heyeti ile birlikte basın karşısına geçerek, '2029 Dünya Spor Başkenti' olma hedefini bir kez daha dile getirdi.

Modern ve fonksiyonel spor tesisleri, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları, spor okulları ve spor kulübü bünyesindeki milli sporcuları ile Dünya ve Avrupa dereceleri elde eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., küresel çaptaki en prestijli spor ünvanlarından biri olan '2024 Avrupa Spor Şehri' ünvanını ve 'Altın Bayrak' ödülünü aldı. 2025 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Spor Şehri ünvanının ardından şehri bir adım daha öteye taşıyarak 'Dünya Spor Başkenti' olma hedefiyle Estonya'nın başkenti Tallinn'de resmî başvuruda bulundu.

'Kayseri'nin Genç Nüfusu Sporla Yatıyor, Sporla Kalkıyor'

Başkan Büyükkılıç, bugün de Kayseri'nin uluslararası spor vizyonu doğrultusunda yürütülen 2029 Dünya Spor Başkenti adaylık süreci kapsamında, ACES değerlendirme heyetini makamında ağırladı. Büyükkılıç, makamda yaptığı açıklamada 6 bin yıllık medeniyetler şehri Kayseri'de misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri'nin ticaret ve sanayi şehri olmasının yanı sıra sporun da şehri olduğunu belirtti. Başkan Büyükkılıç, 'Bizlere Altın Bayrak ödülünü layık görmekle bunu sizler göstermiş oldunuz. Estonya'da görüşmemizden sonra gerek etkinlik, gerekse tesisleşme düşüncesinde şehrimizi çok daha ileriye taşıdık. Kayseri, sporda kendisinden söz ettiren yaklaşım ve cesaret ile bugün de hem lansmanını hem de savunmasını yaparak imzasını atacak. Kayseri'nin genç nüfusu sporla yatıyor, sporla kalkıyor' diye konuştu.

ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli de heyet ile birlikte Kayseri'de olmaktan çok memnun olduğunu ifade ederek komisyon heyetini Büyükkılıç'a tanıttı.

Başkan Büyükkılıç, Lupatelli'ye günün anısına Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tabletlerin replikasını hediye etti.

Ulusal ve Yerel Basından Yoğun Katılım

Makam ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli, Genel Sekreter Hugo Alonso ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçti.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen basın toplantısına, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli, Genel Sekreter Hugo Alonso Castanon ve Adem Sever, ACES Türkiye'nin Kurucusu ve Onursal Heyet Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Delegeler Marta Agata Niewczas, Mushfig Jafarov, Isabella Claude Aline Bonnal, Kreeneshni Govender, Lukas Vorel, Andrea Junger, Luis Fernando Solano Molina ile TSYD heyeti ve hem ulusal hem de kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Basın toplantısında konuşan Başkan Büyükkılıç, konuşmasının başında ACES heyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği Şube başkanları ve üyeleri ile basın mensuplarına 'hoş geldiniz' dileklerini iletti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin bir ticaret ve endüstri şehri olmasının yanında tarım ve hayvancılığı da önemseyen bir şehir olduğunu ifade ederek kentin spor, gastronomi ve turizm potansiyeline dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, 'Sporu her yaş grubuna yayacak anlayış içerisinde altyapısıyla birlikte Kayseri'mizde ön plana çıkarmaya çalışırken 2024 yılında Avrupa'nın en iyi spor şehri ve Altın Bayrak ödülünü bizlere layık gören ACES'in kıymetli başkanına ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Kayseri aynı zamanda çok önemli bir turizm şehri olma yolunda çabalarını sürdürürken gastronomi ve kültürel turizm düşüncesinde ön plana çıkmaktadır' diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti adaylık sürecini başarıyla neticelendireceğine inandıklarını kaydederek, 'Kayseri'miz 2024 yılında Avrupa Spor Şehri ünvanını alınca 2029 Dünya Spor Başkenti olma yolunda hem cesaretlendi hem de bu kapı aralandı. O anlayış içerisinde de inşallah onu da başaracağımıza inanıyoruz' dedi.

3 Gün Boyunca Kayseri'nin Spor Altyapısı İncelenecek

ACES heyetinin 3 gün boyunca Kayseri'nin spor altyapısını inceleyeceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 'Yerinde gözlemleme düşüncesinde 3 gün burada konuklarımız olacaklar ve incelemelerde bulunacaklar. Kayseri'nin spor altyapısını böylece görme fırsatını elde edecekler. Ulusal ve yerel basından, TSYD'mizin şube başkanlarının katılımlarından dolayı ve daha bugünden ulusal düşüncede Kayseri'mizin Dünya Spor Başkenti olma yönündeki yürekli davranışını ve bunu hak ettiği anlayışını paylaşmalarından dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, akşam saatlerinde düzenlenecek lansmanda Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti adaylık sürecine daire detaylara girileceğini belirterek, spor alanında Kayseri'nin ortaya koyduğu çalışmaların paylaşılacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, spor alanındaki yatırımlarda Kayseri'ye olan desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

'Dostluğumuz Yaklaşık 20 Yılı Bulmuştur'

ACES Başkanı Gian Francesco Lupattelli de Kayseri'nin spor alanında daha önce ortaya koyduğu başarıları hatırlatarak, 'Öncelikli olarak sayın belediye başkanım, çok teşekkür ederim. Kayseri daha önce altın bayrak ödülüne layık görüldü, Avrupa'nın en iyi spor şehri olarak. Bizim Türkiye ile olan dostluğumuz yaklaşık 20 yılı bulmuştur' dedi.

Estonya'da düzenlenen toplantıda Kayseri'nin adaylığı konusunda oldukça güzel gelişmeler kaydettiklerini dile getiren Lupattelli, 'Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu'nun Estonya'da yaptığımız toplantısında Kayseri'nin adaylığı konusunda görüşmelerimizde oldukça güzel gelişmeler kaydettik. Bu tüm yapılan çalışmalar kapsamında bu amaç doğrultusunda Türkiye Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkürlerimi sunmak isterim. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a saygılarımı sunmak isterim' ifadelerini kullandı.

'Kayseri'yi Spor Başkenti Olarak Görmeyi Umuyoruz'

ACES Başkanı Lupattelli, Kayseri'yi 2029 Dünya Spor Başkenti olarak görmeyi umduklarını ve bu doğrultudaki temennilerini ifade ederek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

'Bugün 9 ülke olarak burada bulunuyoruz. Kuruluşumuz 9 ülke tarafından bugün burada temsil ediliyor. Biz Kayseri'yi çok iyi şekilde tanıyoruz ve 2029 Dünya Spor Başkenti seçilmesinde de iyi dileklerimizi ifade etmek isterim. 2029 yılında parlamentomuzda Kayseri'yi spor başkenti olarak görmeyi umuyoruz. Kayseri benim kalbimde bir dosttur ve bu kapsamda yapılan tüm çalışmaları tebrik ederim şimdiden. Bu yapacağımız seçimde 4 kıtadan 70 ülke olacak federasyonumuzda.'

Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan ise Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti adaylık sürecine ilişkin ACES heyetinin Kayseri'de teknik inceleme yapacağını belirtti. Basın toplantısı, toplu şekilde fotoğraf çekimi ile sona erdi.