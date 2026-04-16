Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şahmelik Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak, önce duvara ardından da direğe çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, otomobille traktörün çarpıştığı trafik kazasın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobilin çarpmanın etkisiyle savrulup, duvara ardından da direğe çarptığı anlar anbean kaydedildi.