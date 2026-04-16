Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; şehrin merkezi olan Gülük Mahallesi'ni daha düzenli, daha konforlu hale getirmek için bölgede çevre düzenlemesi, otopark, yeni yol ve kaldırım çalışma yapıldığını söyledi.

Çalışmaları yerinde inceleyerek, ilçede her bölgeye dokunacak çalışmalar yapılacağını hatırlatan Başkan Palancıoğlu; 'İlkbahar ve yaz bizim için daha yoğun çalışma dönemi, daha çok yol ve kaldırım yapma daha çok hizmet etmek demek. Şehir merkezindeyiz. Eski yerleşimin yoğun olduğu Güllük Mahallemiz'deyiz. Bu bölgede büyük bir çevre temizleme, kentsel yenileme, yeni yol, yeni kaldırım çalışmaları yapıldı. Çok hızlı bir şekilde ekip arkadaşlarım burada bu çalışmaları yürüttüler. İnşallah yarın itibarıyla asfaltını yapacağız. Şehri merkezinde hem trafiği hem de otopark alanlarını rahatlatmak için bu yaz çok önemli çalışmalar yapacağız. Bu çalışmamız da onlardan bir tanesi. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesi olarak yol, otopark gibi, şehir merkezinin görünümünü düzenleme gibi konularda yoğun çalışmalarımız var. İnşallah her bölgeye dokunacak, her bölgenin eksiklerini giderecek şekilde çalışmalar yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun.'