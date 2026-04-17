Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu haftaki programını İsmetpaşa Mahallesi'nde sürdüren Başkan Hamamcı, mahalle sakinleriyle sosyal tesislerde buluştu.

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda Başkan Hamamcı, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek ilçede ve İsmetpaşa Mahallesi'nde hayata geçirilen çalışmalar ile planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, mahalle sakinlerinin beklenti ve ihtiyaçları da not alındı. Gerçekleştirilen programa Başkan Hamamcı'ya; Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Caner Kırıkçı, Ali Rıza Sarıkaya, Kamil Şen, Muzaffer Taştan, Ömer Topci ve Murat Dağ'ın yanı sıra MHP İnönü İlçe Başkanı Çetin Korkmaz ve İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Mustafa Gökdağ eşlik etti. İnönü Belediyesi'nin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, ziyareti dolayısıyla Başkan Hamamcı'ya teşekkür etti. Başkan Hamamcı ise misafirperverliklerinden dolayı Mahalle Muhtarı Mustafa Gökdağ'a ve tüm mahalle sakinlerine teşekkürlerini iletti.