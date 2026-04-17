Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 329 şahıs ile 163 araç sorgulandı. Çalışmalarda 2 aranan şahıs yakalanırken, 8 araca cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam 21.30 ila 23.00 saatleri arasında Esentepe Mahallesi'nde 22 ekip ve 74 personelin katılımıyla uygulama yapıldı. Uygulamada 329 şahıs ve 163 araç sorgulandı. Ekiplerce yapılan kontroller sonucunda, 2 şahsın aranması olduğu belirlenirken, 2 şahıstan 1,25 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 8 araca cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.