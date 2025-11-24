Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Eğitim yoluyla insanlara yeni bir bakış kazandıran öğretmenlerimiz, yarınlara bırakacağımız en değerli mirasın mimarlarıdır" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Toplumun temel değerlerinin yaşatılmasında öğretmenlerimizin rolü kadar, esnaf ve sanatkarlarımızın da önemli bir sorumluluğu vardır. Yüzyıllardır süregelen çıraklık ve ustalık geleneğinde esnafımız, gençlere meslek ahlakını ve disiplinini aktarırken öğretmenlerimiz de eğitimle bu süreci tamamlamaktadır. Böylece hem meslek hem de insanlık değerleri genç nesillere sağlıklı bir şekilde ulaşmaktadır. Öğretmenlerimiz, esnaf camiamız için de her zaman ilham kaynağı olmuş, rehberlikleriyle toplumun her kesimine ışık tutmuştur. Bu vesileyle fedakarlıkla görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol göstericiliğinde tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerimiz yarınlara bırakacağımız en değerli mirasın mimarlarıdır"

Öğretmenlerin, bir ülkenin gelişmesinde ve toplumun geleceğe güvenle bakmasında en önemli rolü üstlendiğini belirten TESK Başkanı Palandöken, "Öğretmenlerimiz, bilgi birikimleri ve özverileriyle yalnızca öğrencilerin değil, toplumun tamamının ufkunu açan rehberlerdir. Eğitim yoluyla insanlara yeni bir bakış kazandıran öğretmenlerimiz, yarınlara bırakacağımız en değerli mirasın mimarlarıdır. Atatürk’ün ‘Yeni nesil, sizlerin eseri olacaktır’ sözü bu değeri en güçlü şekilde ifade etmektedir. Esnaf ve sanatkar camiası olarak öğretmenlerimizin ülkemizin geleceğine katkısının bilincindeyiz ve onların emeklerini her zaman baş tacı ediyoruz" açıklamalarında bulundu.