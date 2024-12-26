Milli Savunma Bakanlığı, yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 62 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyururken, yıl başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 21 olduğu kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak devam eden operasyonlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Toplantıda bilgilendirme MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından paylaşıldı.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 62 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 21'e yükseldi.

Son bir hafta içerisinde 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere hudutlarımızda 85 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yakalananların sayısı 13 bin 830 olmuştur.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XcLp2oVc0v— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2024

Türkiye'ye yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak, bölgemizin güvenlik ve istikrarına katkı sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiğimiz önleyici ve yok edici operasyonlarımız kararlılıkla devam edildiğine dikkati çekilen açıklamada, son bir hafta içerisinde 17’si Irak, 55’i Suriye harekât alanlarında olmak üzere birliklerimize yönelik 72 taciz ve saldırı girişiminde bulunulduğu vurgulandı.

"Bölgedeki sivillere de zarar veren bu taciz ve saldırılara anında ve misliyle verilen karşılık ve devam eden operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 62 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" diyen Tuğamiral Zeki Aktürk, "Böylece yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3 bin 21’e ulaşmıştır. Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde; 2 PKK’lı terörist Hudut Karakollarımıza teslim olmuş, Irak’ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" dedi.

HUDUTLARDA 85 ŞAHIS YAKALANDI

Kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında sınır güvenliğinde alınan etkili ve modern teknolojiye dayalı tedbirlerle son bir hafta içerisinde 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 85 şahıs yakalandığı kaydedildi.

1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 830 olduğu belirtilirken, son bir haftada engellenen 527 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 95 bin 340’a ulaştığı vurgulandı.