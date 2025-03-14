Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van Valiliği'nde yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız" mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Çeşitli temaslar için Van'da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bin yıllık kardeşliğe saplanan hançeri çıkaracak, emperyalistlerin Türkiye'nin üzerindeki emelerini çöpe atacaklarını belirterek, "Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız" dedi.

Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız.Bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançeri çıkaracak, emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki emellerini çöpe atacağız. pic.twitter.com/Dzl4WLO7B9— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) March 14, 2025

Binlerce insanı, askeri, polisi, sağlık görevlisini ve öğretmeni şehit verdiklerini belirten Bakan Tunç, "Eğer terör örgütü kendini fesheder ve silahları bırakırsa ülkemiz terörsüz bir Türkiye'ye adım atacak. Bırakılmazsa terörle mücadelede hukuk içinde hukuk devleti kararlılığını sürdürürüz. Bin yıllık kardeşliğimize vurulan bu hançeri artık çıkarmanın tam zamanı" dedi.