Samsun’un Terme ilçesinde, Dünya Bankası’nın desteği ile yapılması planlanan “Taşkın Erken Uyarı Sistemi (TEUS)” ile ilgili Terme Belediyesi’nde toplantı düzenlendi.

Terme Belediyesi ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Dünya Bankası Kıdemli Afet Uzmanı Masatsugu Takamatsu, DSİ Genel Müdürlüğü Taşkın Kontrol Dairesi Başkan Yardımcısı Yunis Şenol ve DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Murat Şerbetci gibi önemli yetkililer katıldı.

“Hızlı müdahale imkanı sunacak”

Erken uyarı sistemi, Terme ilçesinde sorun yaşanabilecek bölgelerde su seviyesini sürekli olarak izleyerek taşkın riski oluşturan durumları önceden tespit edebilecek. Bu sayede, sel tehlikesi oluşmadan önce kolluk kuvvetleri ve belediye ekipleri hızla harekete geçerek gerekli önlemleri alabilecek. Böylelikle, şehirde yaşanabilecek olası can ve mal kayıplarının minimuma indirilmesi hedefleniyor.

“Güvenli bir yaşam ortamı için”

Toplantıda, Terme Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Şahin, ilçede meydana gelen sel felaketleri ve kurulacak erken uyarı sisteminin önemine dair bir sunum yaptı. Başkan Yardımcısı Şahin, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak bizim en büyük önceliğimiz. Devlet Su İşleri uhdesinde Dünya Bankası desteği ile kurulması planlanan bu sistemle, olası afetlere daha hazırlıklı hale gelerek şehrimizde güvenli bir yaşam ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu projenin ilçemizde daha faydalı olabilmesi için projenin salt bir uyarı sistemi olmanın dışında yapısal çözümler de barındırması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada yapılacak projenin içine dahil edilebilecek yapısal çözümlerle birlikte sel-taşkın riskinin de azalacağını düşünüyoruz” dedi.