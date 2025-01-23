Denizli Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin sosyalleşebileceği ve kaliteli zaman geçirebileceği kentin ilk emekli evini 24 Ocak Cuma günü hizmete açıyor. Başkan Çavuşoğlu, Emekli Evim’in açılışına emeklileri ve halkı davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun emekli yurttaşlara yönelik hazırladığı kentin ilk Emekli Evim’in resmi açılış programı 24 Ocak 2025 Cuma günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek. Emekli Evim, Altıntop Mahallesi Meserret bölgesinde bulunan Denizli Konağı’nda hizmet verecek. Geçim sıkıntısı çeken ve enflasyon altında ezilen emeklilerin keyifli ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gayret ettiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, emeklilerin sosyal aktivitelerini artıracak ve onlara günlük yaşamda daha aktif roller alabilecekleri bir ortam hazırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

“Yüzü gülen emeklilerimiz olsun”

Kentin tüm paydaşlarına sahip çıkmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, “Tüm derdimiz Denizli’de yüzü gülen büyüklerimiz, emeklilerimiz olsun, ekonomik krizin yükünü biraz olsun onların üzerinden aldığımız emeklilerimiz olsun. Bu şiarla, bu hevesle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm emeklilerimizi ve halkımızı yapacağımız açılış törenimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.