Samsun’un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 11 ayın sultanı Ramazan’ı her güne bir etkinlik sunan "Ramazan Etkinlikleri" ile karşılayarak açılışını gerçekleştirdi. Başkan Kul, "Çalışmalarımızı hem renklendirmek, hem şehrimizi Ramazan’ın feyzi ve bereketi ile buluşturmak amacıyla da bu çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Terme Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel olarak organize edilen ve 1 ay sürecek Ramazan etkinliklerinin ilki, Termelilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Aileleriyle birlikte etkinliklerine gelen yüzlerce çocuk, unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşadı.

Etkinliklerin açılış programına katılan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ramazan ayının manevi ruhuna uygun şekilde oluşturulan stantları gezerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Ramazan Ayı’nın, sadece oruç, iftar, sahur, teravih namazı değil, aynı zamanda birlik-beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğunu hatırlatan Başkan Kul, Termeli hemşehrilerinin ramazan aylarını kutlayarak tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni etti.

Ramazan Ayı’nın manevi atmosferine yakışacak güzel etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Şenol Kul, Ramazan Ayı’nın coşkusu ve heyecanını tüm Termeliler birlikte doyasıya yaşadıklarını söyledi. Etkinliklere gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Kul, "Ramazan ayını Terme’mizde dolu dolu yaşayacağız. Özellikle çocuklarımızın mutlu olmaları bir gülümsemesi her şeyden değerli. Onlar mutlu ise bizler daha çok mutlu oluyoruz. Çocuklarımız için gece gündüz demeden çabalıyoruz. Ramazan etkinliklerini düzenlemekteki amacımız yavrularımızı milli ve manevi bağlı olarak geleceğe hazırlamak. Bu programla da kendi geleneklerimizi anlatıyor olacağız. İlahi ve sohbet programları ile ramazan ayının manevi atmosferini yaşarken, Hacivat-Karagöz, orta oyunu, Meddah, Keloğlan ve diğer tüm örf ve adetlerimizi de çocuklarımızla buluşturacağız. Milli ve kendi inançlarımıza uygun bu topraklarda yetişmiş değerleri sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Tüm misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum ve herkesi Ramazan boyunca sürecek etkinliklerimize bekliyorum" diye konuştu.

Terme Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan etkinliklerine katılan vatandaşlar, bu güzel program dolayısıyla teşekkürlerini iletti.