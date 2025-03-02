Konya’da polis ekipleri tarafından Ramazan ayı boyunca sürecek hava destekli trafik denetimleri başladı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca trafik yoğunluğunu kontrol altına almak ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla hava destekli denetimlere başladı. Özellikle yoğunluğun arttığı Otogar Kavşağı, Mobilyacılar Kavşağı ve Çevreyolu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimler, her akşam 17.00 ile 19.00 saatleri arasında dron desteğiyle havadan yürütülecek. Bu uygulama sayesinde trafik akışını engelleyen noktalar anında tespit edilerek müdahale edilecek, ayrıca trafik kurallarını ihlal eden sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanacak.

Yetkililer, denetimlerin sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırarak kazaların önlenmesine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Vatandaşların trafik güvenliği için kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.