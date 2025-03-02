İsrail, ateşkes anlaşmasının 1’inci aşamasının sona ermesini, Hamas’ın ateşkesin Ramazan ayı boyunca uzatılması ve tüm esirlerin serbest bırakılması yönündeki ABD önerisini kabul etmemesini gerekçe göstererek, Gazze Şeridi’ne insani yardım girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 2’nci aşamasına yönelik görüşmeler çıkmaza girdi. Netanyahu hükümeti geçici ateşkes konusunda ısrar ederken, Hamas kalıcı ateşkes istiyor. Görüşmelerde yaşanan çıkmazı fırsat bilen İsrail, uluslararası hukuka aykırı eylemlerine sürdürüyor. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkes anlaşmasının 1’inci aşamasının sona ermesiyle birlikte ve Hamas’ın ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff’un görüşmelere devam edilmesi için sunduğu ve İsrail’in de kabul ettiği taslağı kabul etmeyi reddetmesi ışığında, Başbakan Netanyahu bu sabah itibariyle Gazze Şeridi’ne tüm mal ve malzeme girişinin durdurulmasına karar verdi" denildi.

Başbakanlık Ofisi, Hamas’ın teklife hayır demeye devam etmesi halinde "başka sonuçlar" doğacağı tehdidinde bulunurken, "İsrail esirlerimiz serbest bırakılmadan ateşkese izin vermeyecektir" açıklaması yaptı.

"Karar ucuz bir şantaj ve anlaşmaya açık bir saldırı"

Hamas tarafından İsrail’in eylemine ilişkin yapılan açıklamada, insani yardımı durdurma kararının "ucuz bir şantaj" ve ateşkes anlaşmasına karşı bir "darbe" olduğu belirtildi. Açıklamada, "İsrail’in bu adımı savaş suçu ve anlaşmaya açık bir saldırıdır. Arabuluculara İsrail’i Gazze’ye yönelik cezalandırıcı tedbirlere son vermeye zorlamaları çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, ABD Orta Doğu Temsilcisi Witkoff’un geçici ateşkes önerisini kabul etti

İsrail hükümeti, ABD Orta Doğu Temsilcisi Witkoff’un ateşkesin Ramazan Bayramı ve Yahudilerin Hamursuz Bayramı dönemlerini kapsayacak şekilde önümüzdeki 6 hafta için geçici olarak uzatılması önerisini onayladığını açıkladı. Netanyahu’nun ofisinden gece saatlerinde yapılan açıklamada, Witkoff’un ateşkes önerisine göre, Gazze’de Hamas’ın elinde bulunan canlı ve ölü esirlerin yarısının ilk gün serbest bırakılacağı, kalan esirlerin ise, "kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varılması halinde" serbest bırakılacağı belirtildi.