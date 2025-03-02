Bursa Büyükşehir Belediyesi, iştiraki Tarım Peyzaj A.Ş. aracılığıyla çiftçilerden ekim aylarında aldığı aronyaları Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde işlenmiş ürüne dönüştürdü. Öğencilerin kuruttuğu aronyalar ile aronya reçelleri önümüzdeki günlerde BESAŞ mağazalarında satışa sunulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çiftçilerin, üreticilerin, yetiştirdiğinden ve ürettiğinden kazanabilmesi, refahlarının yükselmesi için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına en önemli projelerinden biri olarak Damla Sulama Boru Üretim Tesisi’ni kurduklarını ve yakında sulama borusu dağıtımına başlayacaklarını dile getiren Bozbey, tarım kenti Bursa’da üretilen ürünlerin hak ettiği değeri alması için de doğrudan üreticiyi destekleyici çalışmalar yaptıklarını anlattı. Ekim ayında çiftçilerden kilosu 80 liradan 12 bin 255 kilogram "Süper meyve" olarak bilinen aronya aldıklarını belirten Bozbey, "Üreticilere tüm ödemeleri yapıldı. Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde üretim sözleşmesi imzalandı ve öğrenciler, aronyanın bir kısmını kuruttu, bir bölümüyle reçel yaptı. Deneme üretimleri başarıyla tamamlandı. Ürünler Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünde analiz edildi. Kurutulmuş aronya ve aronya reçeli çok yakında Besaş iş birliğiyle satışa sunulacak, Burfaş iş birliğiyle de menülere dahil edilecek" dedi.

Yaptıkları bu çalışmayla çiftçinin emeğine değer kattıklarını, lise öğrencilerine uygulamalı eğitimle fayda sağladıklarını ve tüketicilere de uygun fiyatla işlenmiş ürün sunmuş olacaklarını vurgulayan Bozbey, "Doğal ve sağlıklı aronya ürünleriyle hem çiftçilerimize hem de gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Benzer çalışmalarımız olacak. Çiftçi ve üretici kazanırsa ülke kazanır. Gıda konusunun öneminin bilincindeyiz" diye konuştu.

Aronyanın faydaları

Tarım Peyzaj A.Ş Genel Müdürü Sedat Akar ise süper meyve olarak bilinen aronyayı kentin birçok noktasında alarak çiftçiyi desteklediklerini belirterek, "Yüksek antioksidan içeriğiyle çok önemli bir meyve. C vitamini başta olmak üzere içerdiği vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kan şekerini düzenliyor, enerji veriyor. Cilt sağlığına iyi geliyor. Lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Reçelde pancar şekeri kullanıldığını, renklendirici ve içermediğini dile getiren Akar, alınacak her ürünün üretimde emeği geçen öğrencilere destek olacağını söyledi.