SAMSUN (İHA) – Samsun’un Terme Belediyesi mobil ekibi, şehrin muhtelif yerlerinde deforme olan yürüyüş yolları ile refüjlerde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Kent genelinde altyapıdan ulaşıma, üst yapıdan kültürel etkinliklere tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Terme Belediyesi, kurduğu mobil hizmet ekibiyle de şehrin muhtelif noktalarında, refüj, araç ve yürüyüş yollarında meydana gelen aksaklıklara müdahale ediyor. Şehir merkezi ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin vatandaşlardan gelen taleplere anında müdahale eden mobil hizmet ekipleri, daha konforlu yaşam alanı imkânı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Programsız olarak ortaya çıkan olumsuzluklara anında mobil ekip tarafından müdahale edildiğini ifade eden Terme Belediyesi Fen İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Şahin, "Geçtiğimiz bir yıl içerisinde çoğunluğu vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine 10 bin metrekare parke, 5 bin metre bordür, 100 noktada kaynak işlemleri, bin 500 metre yol kesme işlemleri olmak üzere yaklaşık bin ayrı noktada çalışma yapılmıştır. Mobil ekiplerimiz sayesinde şehrin dört bir yanındaki küçük çaplı, büyük yatırım gerektirmeyen olumsuzluklar kısa süre içinde giderilmektedir" dedi.