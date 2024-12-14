SAMSUN (İHA) – Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Okul Destek Projesi kapsamında çocukların ‘rol modeli’ olan Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, “Bu özel görevi üstlenmek, gençlerimize umut, cesaret ve azim aşılamak adına büyük bir sorumluluk” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında, gençlerin eğitim yolculuklarında ilham kaynağı olabilmek ve hayatlarına olumlu dokunuşlar yapabilmek amacıyla düzenlenen Rol Model Etkinliğinde, ‘Rol Model’ olarak seçilmenin gururunu yaşadığını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, “Tekkeköy Kaymakamımızın kıymetli eşi Tuğba Hanım, kıymetli eşim Seda Hanım ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden sosyal ve ekonomik destek alan Okul Destek Projesi’nden faydalanan kıymetli çocuklarımızın katılımıyla bir araya gelmek, bu sorumluluğun manevi değerini daha da artırdı. Bu özel görevi üstlenmek, gençlerimize umut, cesaret ve azim aşılamak adına büyük bir sorumluluk. Hayatta karşılaşılan zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmeyen bireylerin, gelecek nesillere ilham olacağına yürekten inanıyorum. Projenin bir parçası olmak, gençlerimizin hayallerine ışık tutacak bir yolculuğa katkıda bulunmak benim için tarifsiz bir mutluluk. Onların başarılarına destek olmak ve örnek teşkil etmek, toplumsal dayanışmanın ve geleceğe duyulan güvenin en güzel göstergesi. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor; gençlerimize inanmaya, onların yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Unutmayalım ki bir hayal, bir başarıya; bir başarı, bir geleceğe dönüşebilir” diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Canik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Musa Öncül, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Daire Başkanı Eyüp Çakır ve davetliler de yer aldı.